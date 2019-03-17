الباغوز.. عناصر داعش خارج الأنفاق "بلباس نسائي"

بعد غارات عنيفة واشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وعناصر داعش، بدأت صباح الأحد في الباغوز، على الضفة الشرقية لنهر الفرات شرق سوريا، هدأت حدة الضربات نسبياً في المساء، بحسب ما أكد مراسل العربية.

وأضاف أن عناصر داعش شوهدوا الأحد لأول مرة خارج الأنفاق، وبدت تحركاتهم علنية في "مخيم الباغوز" ومنطقة الأنفاق حيث يتحصنون في آخر بقعة لهم في المنطقة المحاصرة.

كما أشار إلى أن المعركة انطلقت صباح الأحد بغارات مكثفة لطائرات التحالف الدولي، مع قصف بالراجمات، ثم هدأت نسبياً بعد ساعات طويلة.

إلى ذلك، أكد أن أياً من المدنيين لم يخرج منذ البارحة وحتى اللحظة، على الرغم من تواجد المئات بعد.

وتابع قائلاً إن عناصر التنظيم منعوا خروج المدنيين محتفظين بالنساء والأطفال معهم، رغم الاشتباكات.

موضوع يهمك يستمر خروج عناصر داعش من الباغوز على الضفة الشرقية لنهر الفرات في سوريا، يرافقهم نساء وأطفال.فقد خرج الخميس المئات مع... رحلة الخروج من الباغوز.. شاهد داعشية ترمي طفلاً وتتأفف سوريا

داعش بلباس نسائي

إلى ذلك، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان فيديو يظهر الاشتباكات في الباغوز، وبدا في المقطع المصور بعض عناصر داعش يخرجون من الأنفاق، مسلحين، ومرتدين لباساً نسائياً.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية كانت أعلنت في وقت سابق الأحد أن ما يربو على 60 ألفاً، معظمهم مدنيون، فروا من آخر جيب لتنظيم داعش، في شرق سوريا منذ بدء الهجوم النهائي للسيطرة عليه قبل أكثر من شهرين.

وذكر المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو جبرئيل للصحافيين أن 29 ألفاً و600 شخص، أغلبهم عائلات عناصر التنظيم، استسلموا منذ فرضت القوات المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية حصاراً على قرية الباغوز والمناطق المحيطة بها على نهر الفرات.