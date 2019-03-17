حملة أمنية في منبج ضد خلايا تابعة للنظام وداعش وتركيا

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأمنية وقوات مجلس منبج العسكري بدأت حملة لتمشيط مدينة منبج وريفها، من الخلايا النائمة العاملة في المنطقة، وأكدت المصادر الموثوقة أن عملية التمشيط ستشمل كافة الخلايا التابعة للنظام وحلفائه والتابعة لتنظيم داعش والتابعة لتركيا وميليشيات "درع الفرات".

ومن المرتقب اعتقال العشرات من هذه الخلايا بعد تصاعد حدة الانفلات الأمني، ضمن مدينة منبج ومحيطها، وبخاصة مع تصاعد الاغتيالات في المنطقة وعمليات التفجير والتفخيخ والتي استهدف بعضها التحالف الدولي.

ونشر المرصد السوري في 24 من فبراير الماضي، ما حصل عليه من معلومات من عدد من المصادر الموثوقة عن أن خلايا نائمة تتحضر لتنفيذ عمليات في منطقة شرق الفرات ضد قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمنية التابعة لها في مناطق سيطرتها بشرق الفرات ومنبج.

وأكدت المصادر الموثوقة للمرصد أن الخلايا هذه تابعة للنظام ومرتبطة بتركيا، وحذرت المصادر من عمليات قد تنفذها هذه الخلايا ضد شخصيات ومقاتلين وقادة في قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الديمقراطية.

وكان المرصد السوري رصد تصاعد الاستهدافات في منطقة شرق الفرات وبخاصة في الرقة وريف محافظة دير الزور من قبل هذه الخلايا، وضمن سلسلة الاغتيالات ومحاولات القتل، التي تستهدف قوات سوريا الديمقراطية والمدنيين والأشخاص الذين توعدهم التنظيم في إعلان ثأره في الـ 19 من آب / أغسطس من العام 2018.