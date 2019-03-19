الكويت.. اعتقال رجل أعمال مقرب من "الأسد" و4 من معاونيه

ألقت السلطات الأمنية الكويتية القبض على رجل أعمال سوري مقرب من بشار الأسد مساء الاثنين في الكويت، بحسب ما أعلن محاميه وشريك أعماله.

واعتقل رجل الأعمال مازن الترزي الذي يقيم في الكويت منذ سنوات من مكتبه في مجلة "الهدف" وهو شريك فيها، بحسب ما أعلن محاميه بدر اليعقوب لوكالة "فرانس برس". وأكد اليعقوب أنه يجهل لحد الآن سبب اعتقال موكله.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني أن الترزي متهم بتبييض أموال لجهات خارجية وطباعة منشورات من دون تراخيص.

ويملك الترزي شركة للتوزيع والإعلانات بالشراكة مع صحافي كويتي.

من جهتها، نقلت صحيفة "القبس" عن "مصادر مطلعة" قولها إن الأمن الكويتي اعتقل مازن الترزي و4 من معاونيه في مجلة "الهدف".

وبحسب الصحيفة، استغرقت عملية اقتحام المجلة من قبل رجال المباحث ثلاث ساعات، صادروا خلالها أجهزة الكمبيوتر وكاميرات المجلة والهواتف الخاصة بالترزي، الذي يلقب بـ"رجل بشار الأسد"، قبل أن يخرج مكبّل اليدين.

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وتردد أن الاتهامات التي اعتقل بموجبها الترزي، تتعلق بتبييض أموال لجهات خارجية، بالإضافة إلى طباعة منشورات من دون تراخيص.

وبحسب الصحيفة، فقد تم اعتقال سكرتيرة، مازن الترزي، ومعاونين لبنانيين له، بتهمة الانتماء لـ"حزب الله" والتخابر معه.

يذكر أن الترزي من كبار رجال الأعمال السوريين الذين يدعمون نظام بشار الأسد، وحرص دوماً على التبرع له ولما يسمى لمدارس أبناء قتلى قوات النظام، كما شارك في تظاهرات بالولايات المتحدة أمام البيت الأبيض دعماً للنظام السوري.