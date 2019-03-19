سوريا.. قسد تأسر 157 إرهابيا في الباغوز

قالت قوات سوريا الديمقراطية التي تحاصر آخر جيب تحت سيطرة تنظيم داعش شرق سوريا الثلاثاء، إنها أسرت 157 إرهابيا من ذوي الخبرة الطويلة في القتال" ومعظمهم مواطنون أجانب.

وأكد مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على "تويتر" إن العملية جرت في الباغوز ونفذتها قوات خاصة. ولم يذكر متى تمت.

من جهة أخرى، قالت الإدارة التي يقودها الأكراد شمال سوريا إن تهديدات حكومة الأسد باستعادة المنطقة التي يهيمن عليها الأكراد شمال البلاد بالقوة ما لم تخضع لحكم نظامه تؤكد على "إصرار حكومة دمشق على المضي في سياسية القمع والعنف".

وورد التهديد على لسان وزير دفاع النظام السوري في مؤتمر صحافي انعقد الاثنين بحضور نظيريه الإيراني والعراقي.

وقالت الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد والمتحالفة مع الولايات المتحدة إن هذه التصريحات تظهر أن دمشق تريد "التهرب من الحلول السلمية الديمقراطية" للصراع السوري.