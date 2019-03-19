في زيارة مفاجئة.. وزير الدفاع الروسي يلتقي الأسد بدمشق

في زيارة مفاجئة، التقى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في دمشق الثلاثاء، رئيس النظام السوري ، بشار الأسد، ونقل إليه رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، بحسب ما نقل مراسل "العربية"، أن شويجو بحث مع الأسد سبل ضمان الأمن في المنطقة والعمل على تهدئة التوتر، وخطط التسوية في مرحلة ما بعد الحرب.

إلى ذلك، تناول لقاء الوزير الروسي توفير إمكانات العودة للاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

وقال شويغو خلال اللقاء: "بلا شك تم في سوريا بدعم روسيا تحقيق نجاحات ملموسة في محاربة الإرهاب.. والأهم يكمن في أننا تمكنا من الحفاظ على الدولة السورية ووفرنا الظروف الملائمة لعودة المواطنين إلى الحياة السلمية".

واتهم الوزير الروسي الدول الغربية "بالسعي إلى التقليل بأكبر درجة ممكنة من أي تغييرات إيجابية في سوريا ووضع عراقيل جديدة أمام إنهاء الأزمة"، حسب تعبيره.

وتأتي زيارة الضيف الروسي بعد يوم على زيارة رئيس الأركان الإيراني والعراقي إلى سوريا.