المجر: اعتقال سوري بشبهة مشاركة داعش بقطع الرؤوس

اعتقلت السلطات في المجر رجلا سوريا يشتبه في أنه شارك في عمليات الإعدام بقطع رؤوس نفذها تنظيم داعش في حمص، وذلك من أجل استجوابه.

والرجل البالغ من العمر 27 سنة، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، حاصل على وضعية لاجئ في اليونان. تم إلقاء القبض عليه في البداية في ديسمبر/ كانون الأول في مطار فيرينك ليزت الدولي في بودابست عندما تم اكتشاف أنه ورفيقته معهما بطاقات هوية شخصية مزورة.

وبينما كان ينتظر ترحيله إلى اليونان، اكتشف المسؤولون بالتعاون مع الادعاء البلجيكي أن الرجل كان عضوا في تنظيم داعش منذ 2016.

ويشتبه في أنه شارك في قطع رؤوس نحو 20 من أقارب أحد سكان حمص الذي رفض الانضمام إلى التنظيم المتطرف.

وكانت عمليات القتل بهدف الانتقام وإرهاب السكان المحليين.