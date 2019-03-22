ترمب يعلن هزيمة داعش في سوريا بنسبة 100%

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أن تنظيم داعش هُزم "بنسبة 100 في المئة" في سوريا.

وأدلى ترمب بهذا التعليق أثناء عرضه أمام مراسلين خرائط للمنطقة، واحدة تظهر المساحات الكبيرة التي كان يحتلها التنظيم، والثانية خالية تظهر الوضع الجمعة.

كما قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لقد تم القضاء على دولة داعش في سوريا".

وقال ترمب للصحافيين وهو يغادر الطائرة الرئاسية قبل أن يتوجه إلى منزله الخاص في مارا لاغو بولاية فلوريدا "يمكنكم الاحتفاظ بالخرائط".

ISIS uses the internet better than almost anyone, but for all of those susceptible to ISIS propaganda, they are now being beaten badly at every level.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2019

وكان ترمب كتب على تويتر قبل ذلك بقليل أن "التنظيم يستخدم الإنترنت بشكل أفضل من أي شخص تقريبا لكن جميع الأشخاص الذين يتأثرون بدعاية داعش يعرفون أنه تعرض لضربات بشكل قاطع وعلى جميع المستويات".

وأضاف "لا شيء لديهم يحظى بالإعجاب، سيحاولون دائما إعطاء بصيص من الأمل، لكنهم خاسرون في نهاية المطاف".