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ترمب يعلن هزيمة داعش في سوريا بنسبة 100%

المصدر: العربية.نت- وكالات
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أن تنظيم داعش هُزم "بنسبة 100 في المئة" في سوريا.

وأدلى ترمب بهذا التعليق أثناء عرضه أمام مراسلين خرائط للمنطقة، واحدة تظهر المساحات الكبيرة التي كان يحتلها التنظيم، والثانية خالية تظهر الوضع الجمعة.

كما قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لقد تم القضاء على دولة داعش في سوريا".

وقال ترمب للصحافيين وهو يغادر الطائرة الرئاسية قبل أن يتوجه إلى منزله الخاص في مارا لاغو بولاية فلوريدا "يمكنكم الاحتفاظ بالخرائط".

وكان ترمب كتب على تويتر قبل ذلك بقليل أن "التنظيم يستخدم الإنترنت بشكل أفضل من أي شخص تقريبا لكن جميع الأشخاص الذين يتأثرون بدعاية داعش يعرفون أنه تعرض لضربات بشكل قاطع وعلى جميع المستويات".

وأضاف "لا شيء لديهم يحظى بالإعجاب، سيحاولون دائما إعطاء بصيص من الأمل، لكنهم خاسرون في نهاية المطاف".

كلمات دالّة

#داعش, #ترمب

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