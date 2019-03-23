سوريا الديمقراطية تعلن هزيمة داعش شرق سوريا

قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة السبت إن تنظيم داعش مني بالهزيمة النهائية في جيب في الباغوز شرق سوريا، بما ينهي دولة "الخلافة" التي أعلنها التنظيم وامتدت في وقت من الأوقات على مساحة تصل إلى ثلث العراق وسوريا.

وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على تويتر "الباغوز تحررت، والنصر العسكري ضد داعش تحقق".

موضوع يهمك أفاد مراسل "العربية" في وقت متأخر من ليل الجمعة أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر لداعش كانوا محصنين في أنفاق داخل آخر... بقايا داعش تتحصن في جبل الباغوز.. و"النصر خلال ساعات" سوريا

وتشن قوات سوريا الديمقراطية هجمات منذ أسابيع للسيطرة على الجيب الواقع قرب الحدود مع العراق.

وكان مراسل "العربية" قد أفاد في وقت متأخر من ليل الجمعة أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر لداعش كانوا محصنين في أنفاق داخل آخر جيب للتنظيم في الباغوز، شرق سوريا، وبين قوات سوريا الديمقراطية.

وأكد مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في مقابلة مع "العربية" أن داعش انتهى عسكرياً ولم يعد يسيطر على أي مساحات جغرافية، إلا أن مجموعة لا تزال تتحصن في الجرف الصخري في الباغوز، وأخرى قرب نهر الفرات.