معلومات استخباراتية للمرصد: قادة لداعش في أنفاق الباغوز

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في تصريح له لـ"العربية" أن داعش لم ينته حتى في شرق الفرات.

ونوّه المرصد السوري بأن هناك معلومات استخباراتية سابقة كانت قد أفادت بوجود قادة داعش في أنفاق الباغوز.

موضوع يهمك أفاد مراسل "العربية" في وقت متأخر من ليل الجمعة أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر لداعش كانوا محصنين في أنفاق داخل آخر... بقايا داعش تتحصن في جبل الباغوز.. و"النصر خلال ساعات" سوريا

وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة قد أعلنت، السبت، أن تنظيم داعش مني بالهزيمة النهائية في جيب في الباغوز شرق سوريا، بما ينهي دولة "الخلافة" التي أعلنها التنظيم وامتدت في وقت من الأوقات على مساحة تصل إلى ثلث العراق وسوريا.

وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على تويتر: "الباغوز تحررت، والنصر العسكري ضد داعش تحقق".