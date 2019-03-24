محكمة مجرية تقضي باحتجاز سوري داعشي قتل 20 شخصاً

ذكر مدعون في المجر، الأحد، أن محكمة أمرت بإلقاء القبض على شاب سوري يبلغ من العمر 27 عاما للاشتباه بتورطه في أعمال قتل في سوريا باعتباره عضوا في تنظيم داعش.

وأفاد الادعاء أن الرجل، الذي أشارت إليه السلطات المجرية في السابق باسم "إف. حسن"، مشتبه بإعدامه نحو 20 فردا خلال عام 2016 جميعهم من أقارب شخص من مدينة حمص رفض الانضمام للتنظيم.

وبناء على طلب الادعاء أمرت محكمة في بودابست، الأحد، بإلقاء القبض على الرجل لمدة شهر. ووفقا للقانون المجري، فإن الشاب السوري مشتبه بارتكابه جريمة قتل في إطار عمل إرهابي والتحضير لارتكاب عمل إرهابي.

ونقلت محطة "إم.تي.آي" المجرية الرسمية عن لازلو كيلين، محامي حسن، قوله إن موكله أكد براءته طوال الاستجواب.