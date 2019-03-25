الأمم المتحدة تؤكد أن وضع الجولان المحتل لم يتغير

ذكر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الاثنين أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس "واضح في قوله بأن وضع الجولان لم يتغير"، وذلك بعد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسيادة إسرائيل على الهضبة الاستراتيجية.

موضوع يهمك رفضت دول عربية، الاثنين، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتل.فقد... رفض عربي لقرار ترمب حول الجولان المحتل أميركا

وقال دوجاريك "سياسة الأمم المتحدة بشأن الجولان انعكست في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإن تلك السياسة لم تتغير".

وكان مجلس الأمن تبنى بالإجماع عام 1981 قرارا يعلن أن قرار إسرائيل "فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة باطل ولاغ ولا أثر قانونيا له على الساحة الدولية".

في سياق آخر، أعلنت الأمم المتحدة أن غوتيريس "قلق بشدة" إزاء التطورات الأخيرة في غزة، ويحث إسرائيل وحماس على "التحلي بضبط النفس".

وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة تواصل العمل مع مصر وأطراف معنية أخرى على محاولة تهدئة الوضع.

وذكر كذلك أن "مزيدا من التصعيد من المرجح أن يجعل الوضع السيئ بالفعل أسوأ، لاسيما بالنسبة للمدنيين في غزة وقربها".

ولفت المتحدث أيضا إلى أن مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من المقرر أن يلتقي غوتيريس ويطلع مجلس الأمن الدولي على التطورات الثلاثاء، كما كان مقررا.