"قسد" تدعو لإقامة محكمة دولية خاصة حول جرائم داعش

دعت قوات سوريا الديمقراطية، التي أعلنت القضاء على تنظيم داعش في سوريا، الاثنين إلى إنشاء محكمة دولية خاصة في شمال شرق سوريا لمحاكمة المتطرفين المتهمين بارتكاب جرائم.

وذكرت القوات في بيان: "إننا ندعو المجتمع الدولي لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة إرهابيي داعش في شمال شرق سوريا"، مشيرةً إلى أن المتطرفين يجب أن يخضعوا لمحاكمة "في مكان وقوع الفعل الجرمي".

وأضاف بيان "قسد" أن إنشاء محكمة دولية خاصة يسمح بأن "تتم المحاكمة بشكل عادل ووفق القوانين الدولية وبما يتوافق مع العهود والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان".

موضوع يهمك يتواجد في مخيم الهول الواقع في شمال شرقي سوريا أكثر من 9 آلاف فرد يتحدرون من عائلات مقاتلي تنظيم داعش، حسبما ذكر مسؤول... مسؤول كردي: 9 آلاف من عائلات داعش موجودون بمخيم الهول سوريا

وسبق أن شكل المجتمع الدولي محكمتين دوليتين وهما المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي حاكمت مرتكبي الإبادة الجماعية في هذا البلد الأفريقي، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والتي حاكمت الأشخاص المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب خلال المعارك التي اجتاحت البلقان في التسعينيات.

ويواجه تنظيم داعش تهم ارتكاب جملة من الفظاعات كالإعدام الجماعي والاغتصاب والخطف والهجمات التي نفذها خلال أكثر من أربع سنوات من سيطرته على أراض شاسعة في سوريا والعراق.

واستسلم الآلاف من الإرهابيين خلال الهجوم الأخير الذي شنته قوات سوريا الديمقراطية على جيب التنظيم الأخير في بلدة الباغوز، الواقعة شرق سوريا، مما أدى السبت إلى إعلان هذه القوات القضاء على داعش.