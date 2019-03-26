أميركا ترفض محاكمة عناصر "داعش" الأجانب في سوريا

دعت الولايات المتحدة مجدداً، الاثنين، كل الدول التي لديها مواطنون في سوريا بتهمة المشاركة في القتال إلى جانب تنظيم "داعش"، إلى استعادتهم رافضة فكرة إقامة محكمة دولية لمحاكمتهم.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد دعت إلى إقامة "محكمة دولية خاصة شمال شرقي سوريا لمحاكمة مجرمي تنظيم داعش"، معربة عن الأسف لتلكؤ جميع الدول في استعادة مواطنيها.

ورداً على سؤال حول فكرة إنشاء هذه المحكمة الدولية، قال الممثل الأميركي الخاص لسوريا، جيمس جيفري: "نحن لسنا بصدد دراسة هذا الاحتمال في الوقت الحاضر".

كما اعتبر جيفري أن "الأولوية" بالنسبة لواشنطن هي لممارسة "ضغوط على هذه الدول لكي تستعيد مواطنيها سواء كانوا مسؤولين عن جرائم أم لا"، معتبراً أن هذه الدول لم تبذل ما يكفي من الجهود لاستعادتهم وإيجاد المخرج القانوني لمحاكمتهم.

وتؤكد قوات سوريا الديموقراطية وجود نحو ألف معتقل أجنبي من الإرهابيين بمعزل عن السوريين والعراقيين.

ودعت واشنطن مراراً خلال الأسابيع القليلة الماضية الدول الغربية لاستعادة مواطنيها، خاصة فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة.

ورفض جيفري تحديد أي مهلة لانتشار الجنود الأميركيين في سوريا مكرراً القول إن الانسحاب "بدأ للتو" وإن "كتيبة صغيرة" ستبقى في سوريا.

وعن إقامة منطقة آمنة على الحدود بين سوريا وتركيا يتم التفاوض بشأنها بين أنقرة وواشنطن، قال المسؤول الأميركي إنها ستكون خالية من وحدات حماية الشعب الكردية لإرضاء تركيا التي تعتبرهم "إرهابيين".