دول حليفة لترمب ترفض "سيادة إسرائيل على الجولان"

شددت 5 دول أوروبية حليفة للولايات المتحدة على معارضتها لقرار الرئيس دونالد ترمب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتل، وأعربت عن "مخاوف قوية" بشأن العواقب، حيث أصدر سفراء 5 دول من الاتحاد الأوروبي عضوة في مجلس الأمن الدولي، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا وبلجيكا، بيانا مشتركا يقول إنهم لا يعترفون بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

وأضافوا "ضم أراض بالقوة محظور بموجب القانون الدولي، وكذلك أي تغييرات حدودية أحادية لا تتفق مع القواعد المبنية على النظام العالمي وميثاق الأمم المتحدة".

واختتم البيان بالقول "إننا نعلن مخاوفنا القوية بشأن العواقب الحدودية للاعتراف بالضم غير القانوني وبشأن العواقب الإقليمية الحدودية أيضا".