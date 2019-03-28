مقتل إيراني و6 عراقيين بغارة إسرائيلية على حلب

كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في اتصال مع الحدث الخميس أن إيرانيا و6 عراقيين تابعين لميليشيات تدعمها إيران قتلو الأربعاء في الغارة الإسرائيلية على حلب.

وأوضح المرصد أن الغارة الجوية استهدفت مستودع أسلحة إيرانياً

فيما أعلن النظام السوري أن دفاعه الجوي تصدى لضربات إسرائيلية أصابت المنطقة الصناعية في مدينة حلب، وأكد وقوع أضرار مادية فقط.

موضوع يهمك أعلن المرصد السوري، فجر الخميس، أن غارات إسرائيلية استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية في محيط مطار حلب، مؤكداً سقوط خسائر... غارات إسرائيلية استهدفت مواقع إيرانية في حلب سوريا

وجاء في بيان لجيش النظام: "الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال شرقي حلب، وأسقطت عددا من الصواريخ، واقتصرت الأضرار على الماديات".

وسمع دوي انفجارات ليل الأربعاء في مستودعات أسلحة في منطقة مطار #حلب وأطراف المدينة الصناعية.