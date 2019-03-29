جاويش أوغلو: تركيا ستحترم صفقة شراء إس-400 من روسيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة ستحترم صفقة شراء أنظمة إس-400 الدفاعية من روسيا، وإنها أوفت بالتزاماتها لتصبح جزءا من برنامج مقاتلات إف-35 الأميركية.

وأضاف جاويش أوغلو، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنطاليا، أن أنقرة لا تنوي بيع أنظمة إس-400 لبلد آخر، وأن أنقرة وموسكو تبحثان مواعيد التسليم.

وقال إن واشنطن تصدر تصريحات متناقضة بشأن برنامج مقاتلات إف-35.

وقدم أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الخميس، مشروع قانون يدعمه الجمهوريون والديمقراطيون لمنع تسليم مقاتلات إف-35 لتركيا إلى أن تؤكد الحكومة الأميركية أن أنقرة لن تتسلم نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400.