شاهد أختام معابر تركيا على جوازات الدواعش

حصلت موفدة "الحدث" إلى الباغوز في سوريا على صور لجوازات سفر عناصر تنظيم "داعش" الأجانب مع عائلاتهم. واللافت فيها جميعاً أن عليها أختام المعابر الحدودية التركية.

وظهرت في الفيديو جوازات تابعة لنساء وأطفال "داعش" من جنسيات مختلفة.

كما عرضت موفدة "الحدث" حصرياً عدداً من الوثائق الخاصة والموقعة من التنظيم وعليها ختمه، استحوذت عليها قوات سوريا الديمقراطية من المناطق التي استعادتها من "داعش". وتعود بعض هذه الوثائق لدواعش أتراك.

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وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، السبت، سيطرتها على آخر جيب للتنظيم داخل بلدة الباغوز، بعد ستة أشهر من هجوم واسع بدأته في ريف دير الزور الشرقي بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. ودارت معارك عنيفة بين الطرفين منذ التاسع من شباط/فبراير، تخللها قصف مدفعي وغارات للتحالف.

كما أحصت "قسد" خروج أكثر من 66 ألف شخص من مناطق سيطرة التنظيم منذ مطلع العام، بينهم خمسة آلاف من عناصر "داعش" على الأقل، تم اعتقالهم. كما تمكن آخرون من الفرار.

وبين الخارجين عدد كبير من أفراد عائلات مقاتلي التنظيم، كثيرون بينهم من الأجانب، ممن جرى نقلهم إلى 3 مخيمات للنازحين شمال شرقي سوريا، أبرزها مخيم الهول الذي يؤوي أكثر من 72 ألف شخص، بينهم 25 ألف طفل على الأقل في سن الدراسة، وفق لجنة الإنقاذ الدولية.