أردوغان في وعود انتخابية جديدة: سنحل أزمة سوريا ميدانيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، إنه سيحل الأزمة في سوريا على الأرض بعد الانتخابات البلدية المقررة غداً الأحد، والتي يسعى الرئيس التركي لحشد الدعم لحزبه "العدالة والتنمية" بها.

ونفذت تركيا عمليتين عبر الحدود ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، وحذرت من أنها ستنفذ المزيد إذا استمرت التهديدات على حدودها.

وقال أردوغان لأنصاره، في أول مؤتمر انتخابي من 6 مؤتمرات مقررة في اسطنبول: "أول ما سنفعله بعد الانتخابات هو أن نحل مسألة سوريا في الميدان إن أمكن وليس على الطاولة".

ومن المتوقع أن يتسبب التراجع المستمر لقيمة العملة المحلية في تركيا، من تخفيف شعبية حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه، الرئيس أردوغان، والذي تتهمه المعارضة، بالسبب وراء اندلاع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، على خلفية علاقته المتوترة مع الولايات المتحدة الأميركية.

يأتي ذلك فيما حذرت واشنطن من أنها ستفرض عقوبات على تركيا إذا مضت قدماً في إتمام صفقة شراء المنظومة الصاروخية إس-400 (S-400) روسية الصنع، مهددة بتصعيد مكثف لاضطرابات الأسواق المالية، التي لا تزال متأثرة سلبياً على خلفية المواجهة الدبلوماسية التي حدثت في العام الماضي، بحسب ما نشره موقع "بلومبيرغ"، الجمعة.

فيما أعلن وزير الخارجية التركي أن تركيا مازالت ملتزمة بشراء المنظومة الروسية إس-400 للدفاع عن نفسها، مستنكراً الجهود الأميركية لوقف الصفقة التركية-الروسية.