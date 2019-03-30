الائتلاف السوري: السعودية تقدم تسهيلات مميزة للحجاج السوريين ومزاعم المنع كاذبة

نفي الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة مزاعم وزير أوقاف النظام السوري حول منع حجاج سوريا، ويؤكد أنها كاذبة.

وجدد الائتلاف في بيان له اليوم السبت تقديره لجهود المملكة العربية السعودية المستمرة في تقديم كامل التسهيلات للحجاج السوريين من أجل أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

وأضاف الائتلاف: "إن لجنة الحج السورية العليا التابعة للائتلاف الوطني مستمرة منذ سبع سنوات، وبالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، في تقديم خدماتها لجميع السوريين، الذين يتمكنون عاماً بعد عام من أداء هذه الفريضة في ظل رعاية وتنسيق وخدمات متميزة".

وأوضح أن العقد الناظم للحج السوري لموسم 1440 هـ - 2019م، ينص على زيادة حصة سوريا لتصل إلى 22.500 حاج، وتوقع زيادتها خلال السنوات المقبلة.

وعبّر عن حرصه الدائم على ضمان وصول خدمات لجنة الحج العليا لكافة المواطنين السوريين من أنحاء سوريا دون أي استثناء.

وجدد باسم "جميع أبناء الشعب السوري، شكره وتقديره لمواقف خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة والتسهيلات التي تقدمها، وللجهود التي تبذلها في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير الرعاية والخدمات اللازمة للحجاج السوريين بشكل خاص".