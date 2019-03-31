مأساة في الشمال السوري.. المياه تغمر آلاف الخيم

تعيش مناطق الشمال السوري كارثة حقيقية تسببت بها الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية.

فقد غمرت مياه الأمطار خيم مئات آلاف النازحين في محافظات حلب وإدلب وحماة وأطراف اللاذقية، وغرقت مئات الخيم، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد.

إلى ذلك، لفت المرصد إلى أن المخيمات الواقعة عند الحدود مع لواء اسكندرون بالقطاع الشمالي من الريف الإدلبي، لا تزال تشهد أوضاعاً مأساوية وحالة كارثية متواصلة في مختلف الجوانب الحياتية، تترافق مع اشتباكات وقعت خلال الأيام القليلة الماضية بين هيئة تحرير الشام وآخرين من منطقة اللطامنة، تسببت بذعر آلاف المدنيين.

وقد أتى سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة خلال اليومين الماضين ليزيد طين المخيمات بلة.

كما أفاد المرصد بغرق عدد من الخيام البدائية في مخيم الكرامة شمال إدلب، نتيجة سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة طوال الليلة الفائتة.