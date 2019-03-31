مقتل جندي تركي في شمال غربي سوريا والجيش يرد

قالت وزارة الدفاع التركية إن جنديا تركيا قتل، وأصيب آخر في هجوم بالمورتر على موقعهما في شمال غربي سوريا، الأحد، وإن الجيش التركي رد بإطلاق النار.

وأضافت الوزارة أن وحدات حماية الشعب الكردية السورية نفذت الهجوم في منطقة عفرين، التي طرد مقاتلون في المعارضة السورية تدعمهم تركيا مسلحي وحدات حماية الشعب منها العام الماضي.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب تنظيما إرهابيا وامتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور، والذي يحمل السلاح على الأراضي التركية منذ عام 1984.

وأفادت الوزارة في بيان: "بعد الواقعة استهدفنا مواقع حددنا أنها تابعة للإرهابيين".

كما نشرت وزارة الدفاع التركية صورة للجندي القتيل على "تويتر".



ووحدات حماية الشعب حليف أساسي للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم داعش في سوريا.