الأمم المتحدة: الأمطار تغرق 40 ألف نازح في شمال غرب سوريا

غمرت السيول والأوحال خياماً يحتمي فيها أكثر من 40 ألف نازح في شمال غرب سوريا جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفق ما أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ديفيد سوانسون، الثلاثاء.

وقال سوانسون، من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن حوالي 14 مخيماً تضررت جراء الأمطار الغزيرة في محافظة إدلب التي تسيطر عليها بشكل خاص هيئة تحرير الشام المنبثقة عن تنظيم القاعدة.

ويعيش في إدلب أكثر من 3 ملايين شخص، نزح أكثر من نصفهم من مناطق أخرى من سوريا بسبب النزاع الدائر منذ ثماني سنوات.

وتعمل منظمة "الخوذ البيضاء" للدفاع المدني على إنقاذ الناس وما يملكونه من حاجيات بسيطة من المياه الموحلة التي تزداد ارتفاعاً.

وكتبت المنظمة على تويتر في وقت متأخر، الاثنين: "لليوم الثاني على التوالي تتابع فرق الدفاع المدني عمليات الاستجابة للوضع الكارثي ضمن مخيمات الشمال السوري".

وأظهر مقطع فيديو نشرته المنظمة، الأحد، المياه الموحلة تتدفق من خيمة غمرتها المياه.

وفي مشهد آخر نُشر في اليوم نفسه، شوهد عناصر الدفاع المدني وهم ممسكون بحبل بينما يخوضون في السيول الموحلة التي تتجاوز مستوى الركبة.

وقال سوانسون إن الأمطار الغزيرة أوقعت منذ السبت الكثير من الأضرار التي شملت عشرات الآلاف من المدنيين والنازحين عدا عن إتلاف المحاصيل وغرق الماشية في إدلب، وكذلك في محافظتي حلب والحسكة.

وفي محافظة حلب، أغرقت الأمطار الخيام في عدة مخيمات للنازحين واضطر مستشفى في ريف حلب إلى الإغلاق بعد أن غمرته المياه.

وأسفرت الحرب في سوريا عن مقتل أكثر من 370 ألف شخص وتشريد الملايين منذ بداية عام 2011.

ويعتمد عشرات الآلاف من النازحين السوريين في شمال البلاد على المساعدات المقدمة من مجموعات الإغاثة الإنسانية، بما في ذلك الطعام والبطانيات ووقود التدفئة لشهور الشتاء.