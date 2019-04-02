شرق الفرات.. دفعات دعم جديدة إلى قسد من كردستان

دخلت دفعات جديدة، الاثنين، من الشاحنات القادمة عبر إقليم كردستان العراق، لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شرق الفرات، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي التفاصيل، وصلت عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات العسكرية من معدات لوجستية وأخرى عسكرية، إلى منطقة شرق الفرات، في دفعة جديدة قادمة من قبل التحالف الدولي، بعد انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.

يذكر أنه في الـ 25 من مارس الفائت، وبعد الإعلان عن انتصار قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، على داعش في منطقة شرق الفرات، ضمن ريف دير الزور الشرقي، استقدمت قوات التحالف مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات العسكرية واللوجستية إلى منطقة شرق الفرات، وتوزعت على قواعد تابعة للتحالف في المنطقة ضمن محافظات مختلفة.

وأفاد المرصد في حينه بدخول نحو 400 شاحنة محملة بسيارات وآليات ومعدات عسكرية ولوجستية، إحداها دخلت ليل الـ 24 من مارس، والأخرى دخلت في الـ 25 منه، حاملة معها كميات ضخمة من المعدات، حيث توزعت الشحنة الأولى في قاعدة الشدادي والقواعد الواقعة في ريف الحسكة، فيما اتجهت الدفعة الثانية نحو قاعدة خراب عشك في ريف عين العرب (كوباني)، بعد أن دخلت أراضي شرق الفرات قادمة من إقليم كردستان العراق.