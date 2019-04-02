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لقاء قريب بين نتنياهو وبوتين في موسكو بشأن سوريا

المصدر: دبي - قناة العربية
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ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن نتنياهو سيسافر إلى موسكو يوم الخميس للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولم يذكر البيان ما ستجري مناقشته في المحادثات التي تأتي قبل 5 أيام من الانتخابات الإسرائيلية في التاسع من أبريل/نيسان.

وقال نتنياهو للصحافيين، الاثنين، إنه تحدث مع بوتين هاتفيا بشأن سوريا.

من جهة أخرى، كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد أكد أنه سيلتقي نظيره الأميركي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون خلال زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) نهاية الأسبوع الحالي.

وأشارت مصادر إلى أن المباحثات المرتقبة ستتركز على الملف السوري، خاصة ما يتعلق بالانسحاب الأميركي من سوريا، ومقترح إقامة منطقة آمنة شرق الفرات.

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#شرق الفرات

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