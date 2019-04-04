بومبيو يحذر أنقرة من "تداعيات مدمرة" في سوريا

حذّر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال لقائه في واشنطن الأربعاء نظيره التركي، مولود تشاوش أوغلو، من "التداعيات المدمّرة المحتملة" لأي عمليّة عسكرية تركية في شمال شرقي سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ "الوزير بومبيو أعرب عن دعمه للمفاوضات الجارية حول شمال شرقي سوريا، محذّراً في الوقت نفسه من التداعيات المدمّرة المحتملة لأيّ عمل عسكري تركي أحاديّ الجانب في المنطقة".

والتقى الوزيران على هامش احتفال حلف شمال الأطلسي بالذكرى السنوية السبعين لتأسيسه.

والعلاقات الأميركية-التركية متوترة بسبب ملفات عدّة، أبرزها الدعم الأميركي للفصائل الكردية في سوريا، والتي تعتبرها أنقرة مجموعات إرهابية على صلة بحزب العمال الكردستاني.

وتهدّد تركيا بشنّ هجوم لإبعاد هذه الفصائل عن حدودها.

موضوع يهمك حذر مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، الأربعاء، تركيا من شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، ليواصل الضغط على البلد... إس 400 تورط تركيا.. ونائب ترمب: قراراتها المتهورة تهدد شراكتنا! أميركا

كما عبّر وزير الخارجية الأميركي لنظيره التركي عن "قلقه من احتمال امتلاك تركيا" لنظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400.

وكان تشاوش أوغلو أكّد في وقت سابق، الأربعاء، أنّ بلاده ستشتري منظومة إس-400 الصاروخية الروسية رغم ضغوط الولايات المتّحدة.

وقالت الولايات المتحدة الاثنين إنّها ستوقف شحن أجزاء من طائرات إف-35 التركية، بالإضافة إلى تعليق أنشطة تصنيع مشتركة بسبب شراء أنقرة نظام الدفاع الصاروخي إس-400 من روسيا.

وقال تشاوش أوغلو إنّ "صفقة منظومة إس-400 الصاروخية منتهية ولن نتراجع عنها"، أمام منتدى أبحاث في واشنطن حيث يشارك في احتفالات الذكرى السبعين لتأسيس حلف شمال الأطلسي.

ودعا بومبيو أيضاً إلى "حلّ سريع للقضايا المتعلّقة بمواطني الولايات المتحدة" والموظفين الأتراك العاملين في البعثات الدبلوماسية الأميركية في تركيا "المحتجزين ظلماً" في هذا البلد.