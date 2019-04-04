عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم سوريا

خارطة طريق منبج بين تركيا وأميركا تسير ببطء

المصدر: أنقرة - رويترز
مقاتلون موالون لتركيا خلال تدريب عسكري في منبج
رابط مختصر

قالت مصادر عسكرية تركية إن العمل مع الولايات المتحدة لتطبيق اتفاق بشأن مدينة منبج السورية يسير بوتيرة أبطأ من المرجو.

موضوع يهمك
?
حذّر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال لقائه في واشنطن الأربعاء نظيره التركي، مولود تشاوش أوغلو، من "التداعيات...

بومبيو يحذر أنقرة من "تداعيات مدمرة" في سوريا بومبيو يحذر أنقرة من "تداعيات مدمرة" في سوريا سوريا

وأضافت المصادر أن أنقرة تبذل جهوداً لتسريع العملية، في إشارة إلى اتفاق بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي لاستكمال انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من المدينة، وتعتبر تركيا الوحدات منظمة إرهابية.

وذكرت المصادر أن تركيا وروسيا نفذتا ثلاث دوريات منسقة في منطقة تل رفعت بشمال سوريا التي يسيطر عليها بشكل أساسي الأكراد وتعتزمان مواصلة تلك الدوريات.

كلمات دالّة

#منبج, #سوريا, #أميركا, #روسيا, #تركيا, #تل رفعت

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر