التحالف الدولي: البغدادي لم يعد مهماً ولا نعرف مكانه

قال المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش الكولونيل جيمس رولنسون، في مقابلة مع قناة الحدث مساء الخميس إن التحالف لا يعلم مكان زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي، لكن ملاحقته مستمرة لمعرفة مكانه والقبض عليه.

كما اعتبر أن دور البغدادي لم يعد مهماً أو فاعلاً في قيادة التنظيم. وقال: "قيادة البغدادي في داعش لم تعد ذات أهمية هذه الأيام، على الرغم من أن ملاحقته مستمرة لتتبع أي أثر له".

وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة رصد قبل أيام مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يبلغ عن مكان أبوبكر البغدادي.

وألقت طائرات التحالف الدولي، منشورات على مدينة الرمادي العراقية دعت فيها إلى الإبلاغ عن البغدادي، مقابل 25 مليون دولار.

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وقال مصدر في قيادة شرطة مدينة الرمادي العراقية، إن طائرات التحالف الدولي ألقت مساء الثلاثاء، على مدينة الرمادي منشورات حثت فيها الأهالي على الإبلاغ عن البغدادي.

ولفتت الرسالة التي أسقطتها الطائرات نظر سكان مدينة الرمادي إلى أن الوسيلة الوحيدة للانتقام من البغدادي وما تسبب به، هي المعلومات التي يمكن تقديمها للوصول إليه عبر الاتصال أو إرسال رسالة واتس آب على رقمين تضمنتهما الرسالة.