تحرير رهينة إيطالي اختطف في سوريا قبل 3 سنوات

تم إطلاق سراح سيرجيو زانوتي، رجل الأعمال الإيطالي الذي اختطف في سوريا قبل ثلاث سنوات، بحسب رئاسة الوزراء الإيطالية.

وقال مكتب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الجمعة إن زانوتي "في حال جيدة بشكل عام، ومن المقرر نقله إلى روما في غضون ساعات قليلة".

وبحسب تقارير إعلامية، اختطف زانوتي، وهو رجل أعمال من مدينة بريشا شمالي إيطاليا، في سوريا في أبريل/نيسان 2016 على يد جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وورد في بيان رئيس الوزراء أنه "في ختام نشاط استخباراتي واستقصائي ودبلوماسي دقيق وحساس نجحنا اليوم في ضمان إطلاق سراح سيرجيو زانوتي".

بعد سبعة أشهر على اختطافه، ظهر زانوتي في تسجيل مصور يطالب الحكومة الإيطالية بالتدخل لضمان عدم قتله.