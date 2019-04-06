أستانا تفتح بابها مجددا.. اجتماع للدول الضامنة حول سوريا

قالت وزارة الخارجية الروسية إنه من المقرر عقد اجتماع رفيع المستوى للدول الضامنة تركيا، وروسيا، وإيران حول سوريا في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أبريل الجاري في عاصمة كازاخستان، نور سلطان.

من جهته، أعلن نائب وزير الخارجية الكازاخي أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أعرب عن رغبته في المشاركة في مفاوضات نور سلطان.

تحذير شديد اللهجة

من جهة أخرى، كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد لوّحت باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عودة النظام السوري إلى استخدام الأسلحة الكيمياوية من جديد.

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث، إن بلادهم تحذر وتؤكد تمسكها القوي بالرد وبصورة مناسبة على أي استخدام للأسلحة الكيمياوية من قبل نظام الأسد.

موضوع يهمك علمت الحدث أنه خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو،... بوتين لم يطلب من نتنياهو وقف الغارات على سوريا العربية

وأشار الوزراء إلى أن النظام السوري انتهك المعايير الدولية باستخدم الأسلحة الكيمياوية ضد شعبه في خان شيخون، ومدينة دوما.

وذكر بيان الوزراء الثلاثة أن فريق تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، سيعمل على تحديد المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة في سوريا

وأكد البيان أن إنهاء الصراع في سوريا يمكن عبر اتفاق سياسي وتفاوضي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وتأتي هذه التصريحات بمناسبة مرور عامين على المذبحة الكيمياوية بمدينة خان شيخون بمحافظة إدلب.