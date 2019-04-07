مقتل 15 بقصف متبادل للنظام والمعارضة شمال غرب سوريا

وردت أنباء اليوم الأحد عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصاً في قصف متبادل بين قوات النظام السوري ومقاتلين معارضين في شمال غرب سوريا، مما يزيد الضغط على وقف لإطلاق النار بالمنطقة توسطت فيه روسيا وتركيا.

وشمال غرب سوريا هو آخر معقل كبير لمعارضي بشار الأسد. وكان النظام العام الماضي بصدد شن هجوم على الشمال الغربي، مما أثار مخاوف من كارثة إنسانية. وتأجل الهجوم بعدما أبرمت موسكو اتفاقا مع أنقرة شمل إقامة "منطقة منزوعة السلاح".

موضوع يهمك قالت وزارة الخارجية الروسية إنه من المقرر عقد اجتماع رفيع المستوى للدول الضامنة تركيا، وروسيا، وإيران حول سوريا في... أستانا تفتح بابها مجددا.. اجتماع للدول الضامنة حول سوريا سوريا

لكن الاتفاق واجه مصاعب في الأسابيع القليلة الماضية. فقد ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 45 شخصا قتلوا في الأيام الخمسة الأخيرة فقط، وأن معظمهم سقط نتيجة لقصف النظام لمناطق المعارضة.

وأفاد المرصد بأن سبعة أشخاص لقوا حتفهم اليوم الأحد في قصف النظام لبلدة النيرب التي تسيطر عليها المعارضة. وذكرت خدمة للدفاع المدني على حسابها على "تويتر" أن ثلاثة آخرين قتلوا في سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة.

في غضون ذلك قالت وسائل إعلام النظام السوري إن خمسة أشخاص قتلوا في بلدة مصياف الخاضعة لسيطرة الأسد.