الجيش الأميركي يرد على اتهامات روسيا بشأن مخيم الركبان

أكد الجيش الأميركي أنه لا يمنع السوريين من مغادرة مخيم الركبان للنازحين الذي يقع بمنطقة نائية قرب قاعدة أميركية في سوريا، وحث روسيا والنظام السوري على المساهمة في تسهيل وصول مساعدات إنسانية إلى المخيم.

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وكانت روسيا دعت مؤخرا إلى تفكيك مخيم الركبان، واتهمت الولايات المتحدة بعرقلة جهود كهذه. وفي السابق، اتهمت روسيا والنظام السوري الولايات المتحدة بعرقلة وصول مساعدات.

وقال الناطق باسم الجيش الأميركي كولونيل سكوت رولنسون، اليوم الاثنين، إن الجيش يدعم جهود الأمم المتحدة فيما يخص تحسين الأوضاع بمخيم الركبان، الذي يأوي أكثر من 40 ألف شخص ويقع في منطقة نائية قريبة من الحدود الأردنية.

ويقع المخيم داخل "منطقة خض التصعيد" المتفق عليها بين الولايات المتحدة وروسيا.

وأوضح رولنسون أن الولايات المتحدة "تتوقع أن تلتزم جميع الأطراف بهذا الاتفاق".

وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم جهود الأمم المتحدة فيما يخص تحسين الأوضاع بمخيم الركبان، الذي يضم أكثر من 40 ألف شخص. وقال إن مغادرتهم للمخيم يجب أن تكون "آمنة وطوعية ومبلغ عنها".

,كان مسؤولون بالأمم المتحدة قد قالوا إن معظم سكان الركبان يريدون المغادرة لكنهم يخشون على أمنهم ويحتاجون لمزيد من ضمانات الأمان.