هجوم انتحاري على موقع لقوات النظام شمال حماة.. ومقتل 3

أفادت وكالة سانا التابعة للنظام السوري بوقوع 3 قتلى في هجوم نفذته مجموعة مسلحة ترتدي أحزمة ناسفة على نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام السوري في ريف حماة الشمالي.

في حين أفادت وسائلا إعلام سورية أخرى أن 3 انتحاريين من جماعة #أنصار_التوحيد فجروا أنفسهم صباح الثلاثاء في خطوط منطقة مداجن#طيبة_الإمام في ريف حماة الشمالي.

وفي التفاصيل التي نقلها إعلام النظام عن مصدر عسكري، أنه حوالي الساعة الثالثة من فجر الثلاثاء قامت مجموعة مسلحة ترتدي الأحزمة الناسفة، ومتنكرة باللباس الشعبي لفلاحي المنطقة بمهاجمة إحدى النقاط العسكرية في طيبة الإمام بريف حماة الشمالي، فتم كشفهم من حراس النقطة، والتعامل معهم بالنار، إلا أن بعض الانتحاريين أقدموا على تفجير أنفسهم بالتزامن مع رمايات كثيفة بقذائف الهاون والرشاشات المتوسطة والثقيلة.

وقد أسفر الاشتباك عن مقتل 3 من قوات النظام، ومقتل كامل عناصر المجموعة المهاجمة.