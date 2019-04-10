انفجار يضرب مقراً للجيش التركي في شمال سوريا

هز انفجار مقراً للجيش التركي بناحية بليل في عفرين، شمال سوريا، الأربعاء.

وفي مطلع الشهر الحالي، أكد قيادي كردي بارز أن تحرير مدينة عفرين السورية من الفصائل المدعومة من أنقرة، أولوية من كافة الجوانب، واصفاً وجود الجيش التركي في المدينة الكردية الواقعة شمال غربي سوريا بـ"الاحتلال".

وشدد شاهوز حسن، الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، أحد أكبر أحزاب أكراد سوريا المؤسسة للإدارة الذاتية في شمال وشرق البلاد، في مقابلة مع "العربية.نت" على أنه "دون حل قضية عفرين وعودة أهلها إلى منازلهم، لن يكون هناك حلول حقيقية على الأرض في سوريا".

وسيطر الجيش التركي رفقة فصائل سورية مسلّحة مدعومة منه على مدينة عفرين في 18 آذار/مارس من العام الماضي، وأدى ذلك لتهجير أكثر من نصف سكان المدينة وريفها، حسب بيانات الأمم المتحدة.