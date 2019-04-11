الأكراد يعلنون الاتفاق مع بغداد على إعادة 31 ألف عراقي

توصّل أكراد سوريا إلى اتفاق مع الحكومة العراقية لإعادة نحو 31 ألف عراقي، غالبيتهم نساء وأطفال موجودون في مخيمات في شمال شرقي سوريا، إلى بلدهم، وفق ما أكد مسؤول لوكالة فرانس برس الخميس.

وقال مسؤول المخيمات في شمال شرقي سوريا محمود كرو "زار وفد من مجلس الوزراء العراقي الإدارة الذاتية لبحث عودة اللاجئين العراقيين إلى بلدهم، ويقدر عددهم بنحو 31 ألفاً، وتم الاتفاق على عودتهم".

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كما أكد مسؤول عراقي لفرانس برس أنّ غالبيتهم "نساء وأطفال" نازحون من محافظتي نينوى وصلاح الدين.

يذكر أن أكثر من 73 ألف شخص يقبعون في بقعة جغرافية جنوب شرقي الحسكة ضمن #مخيم_الهول في ظروف صحية ومعيشية سيئة، ونقص في الأدوية والأغذية، والرعاية الطبية.

وكان 82 طفلاً فارقوا الحياة في المخيم نتيجة سوء الأحوال المعيشية، منذ سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مزارع الباغوز وإنهاء تنظيم داعش هناك، في الـ 21 من مارس.