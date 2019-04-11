الأمم المتحدة: أوضاع مزرية يعيشها لاجئو الركبان

حذرت الأمم المتحدة، من الأوضاع المزرية لحوالي 40 ألف لاجئ في مخيم الركبان المحاصر من قبل قوات النظام على حدود الأردن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقده استيفان دوغريك.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك إن أوضاع لاجئي مخيم الركبان مزرية للغاية، وأضاف دوغريك أن لاجئي المخيم يريدون مغادرته، لكن 95% منهم وفقا لاستطلاع أجرته الأمم المتحدة عبروا عن مخاوفهم من أجهزة الأمن التابعة للنظام.

موضوع يهمك أكد الجيش الأميركي أنه لا يمنع السوريين من مغادرة مخيم الركبان للنازحين الذي يقع بمنطقة نائية قرب قاعدة أميركية في... الجيش الأميركي يرد على اتهامات روسيا بشأن مخيم الركبان سوريا

ويقع المخيم داخل "منطقة خفض التصعيد" المتفق عليها بين الولايات المتحدة وروسيا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد دعا منذ أيام إلى إغلاق مخيم الركبان على الحدود الأردنية السورية وعودة عشرات الآلاف من السوريين العالقين فيه إلى بلداتهم وقراهم.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي له: "ناقشنا قضية مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، ونحن ندعو إلى إغلاق هذا المخيم في أقرب وقت ممكن".

وأضاف أنه "وفقا لمراقبين من الأمم المتحدة زاروا هذا المخيم، فإن معظم النازحين هناك يرغبون بالعودة إلى بيوتهم"، بالإضافة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.

وتابع "من الضروري منع الجهود التي تمنع حريتهم. أستطيع قول هذا لأنهم لا يشعرون بالحرية في هذا المخيم، الظروف الإنسانية هناك لا تطاق، وهناك العديد من النساء والأطفال".

وأكد وزير الخارجية الروسي: "نحن على استعداد لمناقشة جميع الخطوات اللازمة لمساعدة هؤلاء اللاجئين على الخروج من الركبان"، معتبراً أن "الحل الأكثر بساطة وفعالية يتمثل في إنهاء الاحتلال الأميركي في تلك المنطقة السورية"، حسب تعبيره.