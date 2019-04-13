المرصد السوري: الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع لإيران

ذكر تلفزيون النظام السوري، السبت، أن طائرات إسرائيلية استهدفت موقعاً عسكرياً قرب محافظة حماة، لكن دفاعات النظام الجوية تصدت لبعض الصواريخ وأسقطتها.

وبحسب وكالة أنباء النظام (سانا) وتلفزيون النظام، استهدفت طائرات إسرائيلية "أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف في ريف حماة".

وقالت سانا: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها...(مما) أسفر عن تدمير بعض المباني وإصابة 3 مقاتلين بجروح".

كما أشار تلفزيون النظام إلى أن الصواريخ استهدفت مدرسة المحاسبة، ومركز البحوث العلمية بالمنطقة.

لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أوضح أن الانفجارات العنيفة وقعت عند الثانية والنصف من فجر السبت في مدينة مصياف الواقعة في ريف حماة الغربي.

وحسب المرصد، فقد "تبين بأنها ناجمة عن تنفيذ الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على مدرسة المحاسبة في مدينة مصياف ومركز تطوير صواريخ متوسطة المدى في قرية الزاوي ومعسكر الطلائع في قرية الشيخ غضبان بريف مصياف، التابعة للقوات الإيرانية، وقوات النظام السوري".

وذكر أن الغارات ترافقت مع إطلاق الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري عدداً من الصواريخ للتصدي للصواريخ الإسرائيلية، ما أسفر عن إصابة 17 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، فيما أشار المرصد إلى "معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف مسلحين لا يعلم إذا كانوا إيرانيين أو مسلحين موالين لإيران".