سانا: مقتل 6 مدنيين بقصف للنصرة على حلب

ذكرت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري (سانا) أن 6 مدنيين قتلوا الأحد جراء "قذائف أطلقتها فصائل مقاتلة" على أحياء في مدينة حلب في شمال سوريا.

واستهدفت مجموعات مقاتلة منتشرة في ريف حلب الغربي ـ بينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) ـ بأكثر من 20 قذيفة أحياء عدة في غرب مدينة حلب، التي استعاد جيش النظام السوري السيطرة عليها بالكامل في نهاية العام 2016، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "الفصائل المتطرفة تستهدف الأحياء الغربية في مدينة حلب بشكل مكثف"، مشيراً بدوره إلى مقتل "ثلاثة مدنيين بينهم طفل، فضلاً عن خمسة عناصر من جهاز أمن الدولة (التابع للنظام) بعد سقوط قذيفة على سيارتهم".

وتسيطر هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى على مناطق واسعة في ريف حلب الغربي.

وتخضع هذه المناطق مع محافظة إدلب ومحيطها إلى اتفاق روسي - تركي نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام، وهيئة تحرير الشام ومجموعات أخرى. إلا أنه لم يتم استكمال تنفيذه بعد.

وصعّدت قوات النظام وحليفتها روسيا منذ شهر شباط/فبراير وتيرة قصفها على إدلب ومحيطها، وفق المرصد السوري، الذي أفاد عن غارات روسية وسورية استهدفت بعد منتصف الليل مناطق عدة فيها.

ويتهم النظام السوري أنقرة الداعمة للفصائل المعارضة بعرقلة تنفيذ الاتفاق.