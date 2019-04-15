قوات خاصة نيوزيلندية في سوريا للبحث عن ممرضة

أعلنت نيوزيلندا اليوم الاثنين، أن قوات نيوزيلندية خاصة تعمل في سوريا على تحرير الممرضة النيوزيلندية لويزا أكابي.

جاء الإعلان على لسان وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز، الذي عبّر عن أمله في أن تكون أكابي (53) مازالت حية، مؤكدا أن الفريق يتكوّن من عناصر من القوات الخاصة النيوزيلندية.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد كشفت، أمس الأحد أن لويزا أكابي من بين موظفيها الثلاثة الذين اختطفوا 2013، رفقة السائقين السوريين علاء رجب ونبيل بقدونس، وقالت اللجنة في بيان نشرته بالعربية على موقعها الإلكتروني إنّها "توجّه نداءً عاماً التماساً لمعلومات عن ثلاثة من موظفيها اختطفوا في سوريا منذ أكثر من خمس سنوات".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت في 23 مارس الماضي، القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، بانتزاع آخر معاقله في الباغوز، ومنذ ذلك الحين تعالت مطالبات دولية، ببذل الجهد لتخليص الرهائن الذين قبعوا لسنوات في يد التنظيم الإرهابي، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن التنظيم يعتقل آلاف الأشخاص رغم انهياره، وقد نوّه مراقبون مؤخرا إلى أن التنظيم ربما يحتفظ بتلك الرهائن للمفاوضة عليهم لاحقا من أجل إفلات رموزه من المطاردة المستمرة.