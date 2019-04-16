كازاخستان تعلن استضافة محادثات سورية جديدة

أعلنت كازاخستان، الثلاثاء، تنظيم جولة جديدة من محادثات السلام السورية التي ترعاها روسيا وإيران وتركيا، يومي 25 و26 نيسان/أبريل.

وأشار وزير الخارجية الكازاخستاني في بيان إلى أنّ الدول الثلاث الضامنة لهذا المسار، بالإضافة إلى ممثلين للنظام السوري ولفصائل المعارضة، سيشاركون، بينما ستحضر الأمم المتحدة والأردن بصفة مراقبين.

ولفت وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أنّ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، دُعي أيضاً للمحادثات.

وأجرى بيدرسون في دمشق، الأحد، محاثات مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، بشأن تشكيل لجنة دستورية من شأنها إعادة إطلاق المسار السياسي.

وطغى هذا المسار الذي بدأ عام 2017 تحت اسم مسار أستانا، عاصمة كازاخستان التي تحول اسمها مؤخراً نور سلطان، بشكل تدريجي على المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين النظام السوري والمعارضة.

وبدأ هذا المسار بمبادرة من روسيا وإيران الحليفتين لدمشق، وبالتنسيق مع تركيا التي ترعى بعض الفصائل المعارضة، ولا تشارك واشنطن في هذه المشاورات..

وعكس مسار أستانا الدور المحوري لموسكو التي سمح تدخلها العسكري عام 2015 للنظام السوري بقلب المعادلة الميدانية بعدما كان في موقع ضعيف.