قتلى بقصف للنظام السوري في إدلب

قتل 7 مدنيين، على الأقل، الخميس، في قصف صاروخي لقوات النظام السوري في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا التي تشهد منذ أسابيع تصعيداً في عمليات القصف، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "استهدف القصف الصاروخي لقوات النظام قرية أم توينة ومخيماً عشوائياً صغيراً للنازحين بمحاذاتها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي".

وأسفر القصف عن "مقتل سبعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال وإصابة 30 آخرين بجروح"، بحسب عبد الرحمن الذي أشار إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة.

وتخضع إدلب مع أجزاء من محافظات مجاورة لاتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا في سوتشي، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق يراوح بين 15 و20 كيلومتراً، على خطوط التماس بين قوات النظام، وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) ومجموعات أخرى صغيرة. إلا أنه لم يتم استكمال تطبيقه بعد. ويتهم النظام السوري أنقرة بـ"التلكؤ" في تنفيذه.

وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، تصعيداً للقصف من قوات النظام وحليفتها روسيا منذ أسابيع.

ومن المفترض أن تبحث الدول الثلاث الراعية لاتفاق أستانا، روسيا وإيران وتركيا، مستقبل محافظة إدلب في محادثات جديدة ستعقد في الـ25 والـ26 من الشهر الحالي.