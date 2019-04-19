ماكرون يستقبل أكرادا سوريين.. قلق من معتقلي داعش

استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، وفداً من التحالف العربي الكردي الذي يقاتل في سوريا تنظيم داعش، وأكد له دعم باريس في مكافحة التنظيم الإرهابي، حسبما أعلن الإليزيه.

وأوضحت الرئاسة أن ماكرون أكد للوفد "استمرار الدعم الفعلي لفرنسا في مكافحة داعش الذي ما زال يشكل تهديداً للأمن الجماعي، وخصوصا في إدارة المقاتلين الإرهابيين الذين أسروا، وعائلاتهم".

يذكر أن الآلاف من مقاتلي داعش معتقلون لدى قوات سوريا الديمقراطية، منذ سنوات، وقد ازداد هذا العدد مع انتهاء معركة الباغوز، آخر معاقل التنظيم في محافظة دير الزور، شرق سوريا.

وناشدت قوات سوريا الديمقراطية عدة مرات الدول الأجنبية استرجاع مواطنيها، إلا أن العديد من تلك الدول رفض حتى الآن اتخاذ أي خطوة في هذا المجال، باستثناء العراق.

وترفض حكومات عدة استعادة مواطنيها المقاتلين في صفوف داعش بالإضافة إلى زوجاتهم، كما لا توافق على إعادة أطفالهم إلى أراضيها إلا بعد درس ملفاتهم كل على حدة.