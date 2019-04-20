ماكرون يزعج أنقرة ويلتقي وفدا من قسد ويعد بمواصلة الدعم

انتقدت تركيا بشدة الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستقباله في وقت سابق اليوم وفداً من "قوات سوريا الديمقراطية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية هامي اكسوي في بيان "ندين استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفد ما يسمى (قوات سوريا الديمقراطية)".

واستقبل الرئيس الفرنسي الجمعة وفدا من قوات سوريا الديمقراطية وهي تحالف عرب وأكراد يقاتل مسلحي داعش في سوريا، وأكد ماكرون للوفد "استمرار دعم فرنسا للكفاح ضد داعش".

وبحسب أعضاء في الوفد تعهد ماكرون الإبقاء على قوات فرنسية إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية وتقديم دعم مادي لإعادة الإعمار والخدمات العامة للإدارة الكردية في شمال سوريا.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية التي تهيمن عليها "وحدات حماية الشعب" الكردية، وبدعم من تحالف دولي، في الصف الأول في التصدي للتنظيم المتطرف.

وأعلنت هذه القوات في 23 آذار/مارس نهاية "خلافة" داعش التي كان أعلنها في 2014 على أراض احتلها في العراق وسوريا. ولازالت هذه القوات تواصل مطاردتها لفلول مسلحي التنظيم المتطرف في شرق سوريا.

لكن تركيا تنتقد الدعم الغربي لهذا التنظيم معتبرة "وحدات حماية الشعب" امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمردا داميا ضد سلطات أنقرة منذ 1984.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية الجمعة إن "تركيا لن تتردد في اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية أمنها القومي".