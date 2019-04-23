شاحنات نفط تدخل مناطق النظام.. قادمة من "قسد"

دخلت عشرات الشاحنات المملوءة بالمحروقات قادمة من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات، إلى مناطق سيطرة قوات النظام، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

لكن المرصد أوضح أن نسبة النفط الآتي إلى مناطق النظام لا تتعدى الـ 10% من طاقة مصفاة النفط سواء في مصفاة حمص أو مصفاة بانياس، التي عادت بدورها إلى العمل يوم الاثنين.

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وأشار إلى أن أزمة المحروقات في مناطق النظام متواصلة منذ أيام، مترافقة مع استياء شعبي في ظل وعود مسؤولي النظام بحل الأزمة، فيما كان النفط القادم من إيران والجزائر يسد الحاجة نوعاً ما، إلا أن توقفه منذ شهر نوفمبر الفائت أدى إلى تفاقم الأزمة.

إلى ذلك، اعتبر المرصد أن النظام لم يكتفِ سابقاً بعجزه في حل أزمة المحروقات بل عمد إلى تخفيض مخصصات السيارات للمواطنين من الوقود، الأمر الذي صعد من الاستياء ضمن مناطق سيطرته، وعلى وجه الخصوص من قبل أصحاب الدخل المحدود.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت منذ أيام بصور ومقاطع مصورة تظهر المعاناة والمأساة التي يعيشها المواطنون في مناطق سيطرة النظام السوري.