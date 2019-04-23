فتاة عارية الصدر لأطفال سوريا على فضائية الأسد!

عرضت فضائية النظام السوري، الأحد، مشهداً تظهر فيه فتاة عارية الصدر، تماماً، في المسلسل الكرتوني الشهير (ساسوكي) الموجّه للأطفال.

وينشر "العربية.نت" صورة الفتاة كما ظهرت في المسلسل، إنما بعد إجراء عملية إخفاء لبعض تفاصيلها.

وفيما لم يعرف السبب الذي حدا بفضائية النظام، لعرض المسلسل المذكور، بجميع مشاهده، وبدون حذف المشهد الذي تظهر فيه فتاة في بحيرة، عارية الصدر، وفي غاية الوضوح والدقة، قالت فضائية نظام الأسد، الاثنين، في بيان على حسابها الفيسبوكي، إن ما حصل "خطأ غير مقصود".

وكانت مواقع وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد شهدت استياء شديداً من قبل أُسر سورية وأمهات سوريات، بسبب عرض "مشهد خادش" كما ورد من تعليقات، في مسلسل مخصص للأطفال، ولا يجوز بحال من الأحوال "تعريض أبنائنا لمثل هذا التجاوز" حسب ما ورد في تعليقات غاضبة انفجرت في وجه إعلام الأسد.

وتقدمت فضائية النظام السوري، باعتذار علني على بث المشهد المذكور، مقرة أنه من "المشاهد المسيئة" كما ورد في بيانها الذي توعّدت فيه باتخاذ "إجراءات بحق المقصّرين"، بحد تعبيرها قائلة إنه "خطأ فادح" محملة المسؤولية المباشرة، في ذلك، لما قالت إنه "إهمال ثلاثة من العاملين في قسم رقابة البرامج".

وكتبت مئات التعليقات الغاضبة لعرض مشهد على فضائية الأسد، يفترض أنه خاضع لمقص الرقابة في أغلب بلدان العالم التي تتخذ إجراءات متعددة لحماية الأطفال، خاصة في البرامج والمسلسلات التي تستهدف فئة عمرية صغيرة.

وسخر نبيل صالح، النائب في برلمان النظام السوري، عن منطقة (جبلة) التابعة للاذقية، من موجة الاحتجاج التي شهدتها مواقع التواصل، على بث مشهد "خادش" وظهور فتاة عارية الصدر، معتبراً أن على وزارة إعلامه "الاعتذار عن أشياء أخرى".