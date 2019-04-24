إعفاء خطيب المسجد الأموي بدمشق.. والسبب "رحلة ترفيهية"

أعلنت وزارة الأوقاف السورية أن الخطابة في الجامع الأموي الكبير ستصبح اعتباراً من الجمعة القادمة "بالتناوب" بين كبار علماء دمشق، وذلك عبر صفحتها على "فيسبوك".

وأفادت وسائل إعلام موالية للنظام، أن وزارة الأوقاف التابعة لحكومة بشار الأسد، عزلت مأمون رحمة وعيّنت مجموعة خطباء مكان رحمة ليتناوبوا على إلقاء الخطبة ابتداء من الجمعة المقبلة.

وجاء القرار بعد تداول مقطع فيديو لجزء من خطبة رحمة الجمعة الماضية، والذي وصف فيها الوقوف في طوابير الوقود بـ"رحلة ترفيهية".

وأكد رحمة خلال خطبة له في المسجد الأموي أن مشاهدة الناس على محطات الوقود، وهم يضيفون بعضهم الطعام والشراب والحلوى، ويقيمون على خدمة بعضهم، يعكس روح المحبة التي ازدادت.

وتعرض خطيب المسجد الأموي إلى السخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له أن يعيش رحلات ترفيهية متواصلة حتى يشعر بما يشعرون به من أزمات.

وفي وقت سابق، عمّمت وزارة أوقاف الأسد، على جميع خطباء المساجد وجميع المدرسين الدينيين في الثانويات والمعاهد الشرعية، الأحد، في تعميم يحمل الرقم (39)، حثّ أنصار النظام على عدم التزاحم في محطات الوقود، وكذلك حث الناس على عدم تعبئة الوقود "لغير حاجة!"، كما طالب التعميم، التزام الناس بالدّور (الطابور).

وطالب التعميم الموقّع من وزير أوقاف النظام السوري، محمد عبد الستار السيد، بجعل خطبة يوم الجمعة القادم، حول هذا الموضوع، شاملة ما سمّاها "قضية ترشيد الاستهلاك" التي قال إنه قد تمت الدعوة إلى تطبيقها في المساجد بدءاً من الثاني من الشهر الجاري.