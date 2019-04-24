وزير الدفاع الروسي: مخيم "الركبان" أكبر منبع للإرهاب

أعلن سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي، الأربعاء، أن داعش انتشر خارج سوريا والعراق بدعم من دول غربية.

وقال في مؤتمر الأمن الدولي في موسكو، إنه بفضل الجهود التي بذلت في سوريا والعراق لدعم أستانا تم القضاء على داعش.

وبشأن مخيم الركبان، قال إن مخيم الركبان الذي يقع تحت السيطرة الأميركية مثير للقلق، وهو أكبر منبع للإرهاب. وإنه يجب على واشنطن احترام الاتفاق النووي مع إيران.

وتابع: "بسبب الظروف الصعبة في مخيم الركبان يتجه الأطفال لنشاط إجرامي".

وقال "يجب أن يُسمح للاجئي المخيم بالعودة إلى مناطقهم".

وتابع قائلاً "وضع مخيم الهول في سوريا متدهور للغاية".

وقال شويغو إن النفط يباع بطريقة غير مشروعة في المناطق التي لا يسيطر عليها النظام السوري، وتساءل أين تذهب عائدات تجارة النفط غير المشروعة في المناطق التي لا يسيطر عليها النظام.

وطالب الدول الغربية بالإفراج عن الأموال السورية لتستخدم في إعادة الإعمار.