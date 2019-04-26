مقتل 5 من قوات الأسد بانفجار ألغام في  دير الزور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بانفجار عدد من الألغام الأرضية بعناصر من قوات النظام السوري في بلدة صبيخان بريف دير الزور الشرقي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 5 عناصر وإصابة آخرين.

وذلك في أعقاب اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها مع عناصر تنظيم داعش في قرية السيال وبلدة الجلاء بريف مدينة البوكمال شرق دير الزور.

موضوع يهمك أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 84 شخصاً، ثلثاهم أطفال، لاقوا حتفهم منذ ديسمبر/كانون الأول وهم في... مصرع 84 شخصاً منذ ديسمبر خلال فرارهم من داعش بدير الزور سوريا

من جهة أخرى، قُتل 18 شخصاً غالبيتهم الساحقة من المدنيين، الأربعاء، جراء انفجار سيارة في مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد في بيان تواصل ارتفاع "أعداد الخسائر البشرية، وذلك على خلفية مفارقة بعض الجرحى للحياة واستمرار عمليات انتشال العالقين تحت الأنقاض الذي خلفه التفجير".