"بادرة حسن نوايا" بين تل أبيب ودمشق

قال مسؤول إسرائيلي إن تل أبيب ستطلق سراح أسيرين بعد أن استعادت رفات جندي مفقود منذ عام 1982 عثرت عليها قوات خاصة روسية في سوريا.

وسلمت روسيا هذا الشهر رفات الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل ومتعلقاته الشخصية. وكان باومل يبلغ من العمر 21 عاماً، عندما شارك في الغزو الإسرائيلي للبنان، وأعلن فقده إلى جانب جنديين آخرين في معركة السلطان يعقوب.

موضوع يهمك أفاد مراسل "العربية" في الأراضي المحتلة أن روسيا ساعدت إسرائيل باستعادة رفات الجندي المفقود منذ 1982، وأن رفات الجندي لم... إسرائيل تستعيد رفات الجندي الذي فقد في لبنان عام 1982 العرب و العالم

وقال المسؤول الإسرائيلي، طالباً عدم نشره اسمه، السبت: "إسرائيل قررت إطلاق سراح أسيرين في بادرة حسن نوايا".

ولم يوفر المسؤول تفاصيل عن هوية الأسيرين لكنه قال إن قرار إطلاق سراحهما جاء بعد استعادة رفات باومل.

وكان المسؤول يرد على تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية وأفادت بأن الأسيرين سوريان.

كما أحجم متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التعليق، لكن المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف قال إن عودة رفات بوميل لم يكن عملاً "أحادياً".