أنقرة: واشنطن مرنة بشأن المنطقة الآمنة المزمعة بسوريا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على قناة (إن.تي.في) التلفزيونية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تبدي قدرا من المرونة فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال الخميس، إن أنقرة وواشنطن تقتربان من الاتفاق على تفاصيل منطقة آمنة مزمعة في شمال شرق سوريا على الحدود التركية.

جاء ذلك خلال رد الوزير على سؤال في مؤتمر صحفي بشأن المحادثات التركية هذا الأسبوع مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا.

وترغب أنقرة في إقامة منطقة آمنة شرقي نهر الفرات بعد انسحاب معظم القوات الأميركية من سوريا.

وكان المبعوث الأميركي الخاص لسوريا قد أجرى محادثات هذا الأسبوع في أنقرة التي تريد إقامة منطقة آمنة شرقي نهر الفرات بعد

انسحاب معظم القوات الأميركية من البلاد.