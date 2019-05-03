وحدات كردية تأسر ضابطاً تركياً في محيط حلب

أعلنت قوات تحرير عفرين التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية أسر ضابط من الجيش التركي من محيط بلدة مرعناز في ريف حلب بعملية نوعية.

والأحد الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إن جنديا تركيا قتل، وأصيب آخر في هجوم بالمورتر على موقعهما في شمال غربي سوريا، وإن الجيش التركي رد بإطلاق النار.

وأضافت الوزارة أن وحدات حماية الشعب الكردية السورية نفذت الهجوم في منطقة عفرين، التي طرد مقاتلون في المعارضة السورية تدعمهم تركيا مسلحي وحدات حماية الشعب منها العام الماضي.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب تنظيما إرهابيا وامتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور، والذي يحمل السلاح على الأراضي التركية منذ عام 1984.

ووحدات حماية الشعب حليف أساسي للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم داعش في سوريا.